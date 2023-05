Un participante de 'Pesadilla en la cocina' revela cómo es realmente Alberto Chicote

'Cenando con Pablo' ha hablado con uno de los participantes de 'Pesadilla en la cocina' Óscar es el dueño del restaurante 'La Fortaleza' y ha explicado como fue la experiencia con Alberto Chicote

El youtuber Pablo Cabezali, creador del canal 'Cenando con Pablo', ha hablado con uno de los participantes de 'Pesadilla en la cocina'. Óscar es el dueño del restaurante 'La Fortaleza', en Humanes, Fuenlabrada. Durante la conversación, el hostelero ha explicado como fue la experiencia con Alberto Chicote.

Hace poco más de un año que estuvieron grabando el programa, aunque la emisión fue hace aproximadamente dos meses. Tras probar los diferentes manjares del restaurante, Pablo ha tenido una entrevista con Óscar sobre cómo fue la experiencia con el famoso cocinero y como se comporta en las distancias cortas.

"Me escribieron, estaban muy interesados, se conoce que había estado tomando algo el redactor y me pilló dos veces, fue la época de Omicron, hablé con ellos y les dije que si no me iban a meter nada que no hubiera en el restaurante pues adelante. Si era todo verdad..." explicaba el dueño, que fue la producción que contactó con él.

Óscar ha revelado que desde el programa le dijeron "entra la cocina y tira un plato y grita" algo que le sorprendió y contestó "pero por qué si va todo bien". También cree que Chicote "al final no soluciona nada", porque "la solución que me da es céntrate". Para finalizar, habló sobre si volvería a repetir la experiencia y como fue el trato con Chicote: "No escondí nada el primer día y no escondería nada en el siguiente capítulo. Con Alberto, al principio hubo un protocolo que seguir, pero conmigo por lo menos fue muy buen tío y tuve buen feeling. Es un profesional".