La pareja de Benzema se convierte al Islam antes de viajar a Arabia Saudí

El jugador francés, Karim Benzema, ha abandonado el Real Madrid para jugar en el Al Ittihad, club de la liga de Arabia Saudí. El internacional con Francia deja el club blanco después de múltiples trofeos. Sin embargo, no emprenderá esta nueva aventura solo, estará acompañado de su pareja, Jordan Ozuna.

La estadounidense ha hecho una entervista recientemente para 'Yo Dona' en la que ha hablado sobre sus inicios profesionales en la industria de la moda, su conversión al islam y lo que pensó sobre Karim cuando se conocieron.

"Este mismo viernes podría viajar". Explica primero, revelando que será la primera vez en el país, algo por lo que se siente emocionada. "Me apetece la aventura y poder conocer realmente la cultura y la comida". La chica de Maryland explica que no le preocupa "para nada" los códigos de vestimenta que deba cumplir: "Por mi parte no hay ningún problema. Es una cultura preciosa y estoy encantada con la aventura".

"Me he convertido al Islam. Fue aquí en la Mezquita de Madrid. Recitan el Corán... Es una ceremonia pequeña e íntima. Lloré como una niña. Soy muy sentimental", aseguraba en la entrevista. "He investigado mucho sobre esta religión y me parece preciosa."