Paradores de Turismo a punto de estrenar su nueva apertura

El nuevo Parador de Turismo se abrirá este 2023 en el Parador Nacional de Molina de Aragón, en Guadalajara El complejo hotelero supera su récord histórico al superar los 300 millones de euros en ventas

Ya es un hecho, los Paradores de Turismo se han puesto de moda, sobre todo para fechas como San Valentín en que ofrecen descuentos. Visitar lugares tan pintorescos, considerados además, Bienes de Interés Cultural, mientras estamos en edificios de gran valor histórico, plena naturaleza o en ciudades ha conseguido llamar la atención de más de uno.

Tras cerrar en 2022 el mejor año de su historia a nivel económico figando por primera vez su récord histórico al superar los 300 millones de euros en ventas tal y como aseguraba Pedro Saura, presidente de la cadena hotelera, Paradores de Turismo quiere que 2023 sea el año que rompa todos los récords en lo que a turismo se refiere.

El nuevo Parador de Turismo en Guadalajara

Guadalajara será el próximo destino que contará con un nuevo parador. Un proyecto que se presento hace 17 años y que por fin consigue luz verde para realizarse sobre el Parador Nacional de Molina de Aragón.

Según declaraciones de Mercedes de Gómez, subdelegada del Gobierno de la región, ha señalado que "con toda seguridad" este 2023 será el año en que abrirá sus puertas, aunque "no me atrevo a aventurar una fecha concreta, lo que sí me puedo comprometer es a decir que estará listo".

Además, ya fijan el "verano de 2023" como fecha provisional para la finalización de las obras, aunque no es 100% seguro que se cumpla. Una vez se produzca, la gestión del inmueble se cederá a la Sociedad Estatal de Paradores de Turismo, quien se encargará de equipar el inmueble, así como realizar la selección de personal y levar a cabo su puesta en funcionamiento.

Complejo hotelero de primera categoría

Desde la Secretaría de Estado de Turismo, tal y como recoge La Tribuna de Guadalajara, ha asegurado que las obras que se han llevado a cabo es para tener un complejo hotelero de primera categoría. Las obras están muy avanzadas, teniendo el exterior del edificio finalizado, por lo que quedarían detalles de la parcela exterior y espacios interiores.

Mercedes Gómez indicaba que este proyecto cuenta con una partida de un millón de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Un gasto que estaría dedicado para el equipamiento del edificio.

El Alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes, también ha hablado sobre la situación del futuro Parador de Turismo. Tal y como recoge La Tribuna de Guadalajara, la obra ha tomado «un impulso considerable» en los últimos cuatro años, especialmente en los últimos meses, que «se ve trabajando a más gente que nunca».

«Suelo hacer visitas periódicas con el concejal de Urbanismo y los arquitectos porque estamos muy interesados en comprobar el avance de los trabajos y en la última que hicimos, hace unas semanas, ya estaban alicatando los baños», finaliza.

Actualmente Paradores de Turismo cuentan con 98 alojamientos en España por lo que cada vez se encuentran más cerca de alcanzar los 100.