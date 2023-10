Los papeles más icónicos de Matthew Perry

El conocido actor por interpretar a Chandler Bing en 'Friends' ha fallecido este sábado a la edad de 54 años Su actuación será recordada como una de las más icónicas de la historia en la pequeña pantalla

El afamado actor Matthew Perry, popularmente conocido por interpretar a Chandler Bing en la famosa serie de comedia 'Friends', ha fallecido este sábado a los 54 años de edad. Según apuntan diversas fuentes de 'TMZ', el estadounidense falleció en el jacuzzi de su vivienda. El citado medio informaba de que Perry llegó a su casa en algún momento de la mañana después de jugar a 'pickleball' durante 2 horas.

Después, envió a su asistente a por un recado y cuando este regresó, descubrió que el intérprete no respondía, por lo que decidió llamar al 911. Hasta el momento, no hay indicios claros sobre lo que estaba haciendo Perry antes de su muerte, por lo que la investigación continúa su curso.

Matthew Perrey es conocido internacionalmente por haber actuado en 'Friends'. El personaje que interpretaba, Chandler Bing, era uno de los más queridos de la serie. Su actuación será recordada como una de las más icónicas de la historia en la pequeña pantalla. Por ese papel, fue nominado en los Premios Emmy de 2002 como mejor actor principal en una serie de comedia. Aunque se trata del mayor éxito de su carrera, ha realizado otros papeles memorables.

Participó tres veces en 'The West Wing', consiguiendo dos nominaciones a los Premios Emmy como mejor actor invitado en una serie dramática. Un par de años más tarde decidió probar suerte en una película llamada 'The Ron Clark Story', en la que interpretaba a un profesor que abandona su pequeña ciudad natal para enseñar en una escuela pública de Nueva York. En cuanto a su rol cinematográfico, a este trabajo hay que sumar '17 again', una película en la que Zac Efron se convertía en su versión adolescente.

Sin embargo, a pesar de estos proyectos, uno de los papeles más recordados de Perry más allá de 'Friends' ha sido 'Studio 60 on the Sunset Strip'. Esta serie de Aaron Sorkin se centraba en un equipo de televisión que hace posible un late-night al estilo Saturday Night Live. Finalmente, una de sus últimas producciones fue 'The Odd Couple', una serie de comedia que protagonizaba junto a Oscar Madison y que duró varias temporadas.