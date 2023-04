La paloma que tortura a los clientes en un conocido restaurante de Barcelona: "No volveré"

Una visitante inesperada arruinó la comida de un cliente También se quejan del restaurante por caro

Llevar un restaurante no es una tarea sencilla, si no que se lo digan a todos aquellos que han pasado por las manos de Chicote. Cualquier detalle puede arruinar la experiencia de un comensal, algo que muchas veces no tiene ni que ver con la comida.

Es el caso de uno de los restaurantes más conocidos de Barcelona, cuya fama le ha llevado a tener una exigencia enorme por parte de la gente que acude allí. Además, el precio elevado lo hace más susceptible de las críticas.

Según se puede leer en las reviews de un día, el restaurante recibió a una visitante inesperada: una paloma. "Si presumes de ser bueno, debes ser bueno. La imagen como veis, lamentable. Comer con palomas dentro del local…. No volveré y no lo recomiendo" comentaba un cliente.

Es algo que algunos restaurante de la ciudad sufren habitualmente, puesto que la colonia de palomas en Barcelona es numerosa. Otras de las críticas que ha recibido es por su precio, algo habitual en la zona que se encuentra. "Dos cañas en la terraza 8€ y nos dice el camarero si queremos algo más!!!! Como para seguir pidiendo vamos..." explicaba un comensal.

Eso sí, en su favor hay que decir que no todas las críticas son malas y que muchos clientes destacan su calidad y quedan contentos con la comida. Está claro que este local sufre imprevistos pero para comer... cumple.