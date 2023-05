El 'palo' del nuevo concursante de 'Pasapalabra': Es más "probable ganar el bote de un concurso de televisión que la carrera investigadora"

"No sé, a mi edad algunos tenemos un sueño loco", comenzaba Fernando, el nuevo concursante de Pasapalabra "Qué maravilla por favor", afirmaba Roberto Leal

Sin duda alguna, una de las grandes noticias en 'Pasapalabra' ha sido el debut de Fernando, que en pocos días ya se ha ganado el cariño de los espectadores por su forma de ser en el concurso. Lo que os venimos a contar en esta ocasión es la reflexión que ha dejado el concursante del programa presentado por Roberto Leal en Antena 3, la cual tiene un trasfondo dedicado a la vivienda y la educación.

La mencionada reflexión la ha soltado con un toque de humor, como ya ha hecho con otras de sus respuestas en el concurso. Para empezar, Fernando no ha dudado en comentar lo siguiente sobre su estancia en el programa, ya que ha asegurado que se siente "muy a gusto y muy arropado cuando esperaba no tener siquiera la facultad del lenguaje cuando me subiera aquí". Sin duda alguna, seguro que muchos espectadores de Pasapalabra desean seguir viendo al debutante durante mucho tiempo.

Asimismo, Roberto Leal aprovechó la ocasión para preguntarle sobre lo qué haría con el bote y es ahí cuando Fernando dejó estas reflexiones con cierto toque de humor, pero con mucha verdad también: "No sé, a mi edad algunos tenemos un sueño loco que es tener acceso a vivienda digna antes de los 40 años". Y otra más sobre otro sueño: "Uno que piensa seguir la carrera investigadora... seguramente es un plan a futuro más sostenible, lógico y probable ganar el bote de un concurso de televisión que la carrera investigadora, así que".

"Qué maravilla por favor", ha apostillado el presentador de Pasapalabra, que quedó maravillado tras el alegato soltado por Fernando, que parece que ya se encuentra como en casa en el concurso de Antena 3.