El músculo que solo tiene el 86% de la población: ¿Tú lo tienes?

Este músculo podría desaparecer del todo al no tener uso

El músculo palmar largo es un delgado músculo que se encuentra en el antebrazo humano. Se extiende desde el codo hasta la base de la mano, donde se inserta en la fascia palmar. Su función principal es ayudar en la flexión de la muñeca y la flexión de la mano en la articulación de la muñeca. Si bien su papel en la biomecánica de la mano es modesto en comparación con otros músculos más grandes y poderosos, pocos saben que el 14% de la población humana ya lo han perdido. Y el porcentaje irá creciendo.

La variabilidad en la presencia del músculo palmar largo es un fenómeno intrigante. Aproximadamente el 14% de la población no lo posee en absoluto. Esta ausencia puede ser el resultado de la evolución a lo largo del tiempo. Se cree que el músculo palmar largo es un vestigio de la evolución humana, lo que significa que alguna vez tuvo un propósito más importante en la locomoción o la función de agarre en nuestros ancestros, pero se ha vuelto menos relevante a medida que nuestra especie ha evolucionado.

Su ausencia no afecta a la función de la mano, y los cirujanos llevan muchos años utilizando el tendón del palmar largo para sustituir otros tendones cuando se rompen porque es fácil de extraer y no conlleva consecuencias. Ayuda a flexionar la mano, pero al tener un papel muy débil, casi no se nota cuando está ausente.

El ser humano sigue evolucionando y esto no es más que un ejemplo de lo impredecible que será el futuro de nuestra especie. Porque otros simios si utilizan el palmar largo y lo poseen en su totalidad.