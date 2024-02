Las palabras de María Hervás que han incendiado las redes: "Ahí si que había libertad real"

La actriz María Hervás concedió una entrevista en 'El cine en la SER' para promocionar la nueva película de Arantxa Echevarria, 'Políticamente incorrectos', una sátira sobre la política española protagonizada por Adriana Torrebejano, Juanlo González, Gonzalo de Castro y Elena Irureta.

Al ser preguntada sobre la influencia de la opinión pública y la importancia de la corrección política en la actualidad, la intérprete ha asegurado que hoy en día nos creemos más libres pero en realidad no lo somos.

"El qué dirán. Qué pesadilla ya el qué dirán, a ver si nos lo quitamos un poco de encima. Qué bien además el título elegido, 'Políticamente incorrectos'. Estamos llegando ya a un momento de corrección política que se ha pasado ya de eso. Estamos todo el rato midiendo todo tanto que nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia, y en absoluto", decía.

María Hervás sobre la dictadura del pensamiento único que ha impuesto el globalismo: "Se ha pasado de la corrección política y ahora estamos todo el rato censurando, midiendo. Nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia y en absoluto". pic.twitter.com/l4rEO9n712 — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) February 23, 2024

"Benditos años 80. Yo nací en el 87, pero vamos, por lo que me han contado. Ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa, pero se podía decir y se podía debatir en las calle. Es que ahora tienes internamente una tensión para que no se confunda nada", ha sentenciado la actriz.

Las palabras de la actriz no han pasado desapercibidas y son muchos los usuarios en las redes que han respondido a esta polémica. Uno de ellos es el periodista Antonio Maestre que no ha querido perder la oportunidad de contestar a la actriz.

No se le quedó nada de su magnífica interpretación de "Iphigenia en Vallekas."



Qué pena. https://t.co/X04hbGNHvI — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 23, 2024

La obra a la que hace referencia trata de una joven sin recursos de hoy en día que sobrevive como puede, no estudia ni trabaja y no sabe qué hacer con su vida.