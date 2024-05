Esta la palabra clave que no debes decir nunca para proteger tus datos según la OCU

Los delincuentes se valen de distintas tácticas para aprovecharse de los usuarios desprevenidos. Entre ellas, las llamadas spam han surgido como un método común para engañar a las personas y robar información sensible. La situación se agrava aún más con el aumento exponencial de los ciberdelitos, según los datos recogidos por el Ministerio del Interior. La cifra de fraudes informáticos ha experimentado un incremento significativo, reflejando una tendencia preocupante.

Las llamadas spam representan una amenaza importante, y la OCU destaca un aspecto particular que puede ser clave para evitar caer en estas estafas. Según la organización, una palabra en particular puede ser la clave para que los delincuentes logren su cometido: se trata de la palabra sí, que muchas veces se dice a modo de pregunta cuando contestamos una llamada. Es importante evitar decir esta palabra, ya que los estafadores graban la conversación y pueden utilizarla para hacer parecer que has dado tu consentimiento.

Ante estas situaciones, es esencial adoptar medidas de precaución. Los expertos recomiendan no proporcionar información personal o financiera durante estas llamadas y denunciarlas a los proveedores de servicios. Además, se aconseja el uso de aplicaciones o servicios de bloqueo de spam en nuestros dispositivos para evitar estas llamadas fraudulentas.

En última instancia, la mejor estrategia para protegerse de las estafas telefónicas es mantener la cautela y la desconfianza ante números desconocidos. Si surge alguna sospecha, lo más sensato es colgar inmediatamente y no devolver la llamada. En caso de necesitar contactar con una entidad bancaria o compañía, es crucial hacerlo a través de números oficiales, evitando responder a las llamadas de posibles estafadores.