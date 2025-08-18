Te pagan más de 2.000 euros si conservas esta moneda de 2 euros emitida en 2007

A lo largo de los años se han acuñado multitud de ediciones especiales de las monedas habituales, siendo la de 2 euros una de las más comunes. Una en concreto, emitida en el año 2007 y con miles de ejemplares en circulación, puede pagarse por hasta 5.000 euros en la actualidad.

La moneda de 2 euros conmemorativa de Grace Kelly

En 2007, el Principado de Mónaco emitió una moneda de 2 euros para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento de Grace Kelly, conocida actriz de Hollywood y princesa de Mónaco. Es una pieza muy famosa y muy valorada entre los coleccionistas, a pesar de que existen miles de piezas.

En concreto, se acuñaron más de 20.000 piezas de esta moneda de 2 euros, pero hoy en día está considerada como una de las más raras y cotizadas del mercado. En su momento se entregaba dentro de una cápsula y con una caja especial, lo que ahora aumenta el valor para los coleccionistas si también se conserva.

¿Cuál es el valor de esta moneda de 2 euros conmemorativa de Mónaco? Depende de múltiples factores, pero ahora mismo se está comercializando por entre 2.000 y 5.000 euros. Son varios los factores que influyen en el valor que puede otorgar un coleccionista y, por tanto, el dinero que está dispuesto a pagar por ella.

Por ejemplo, el estado de conservación de la moneda es muy importante para determinar su valor y, en este caso concreto, si mantiene el estuche original, con su certificado de autenticidad o presentación, en caso de que lo tuviera.

En general, se paga más cuanto más cercana esté a su estado original, incluyendo todos los elementos que formen parte de la moneda, como pueden ser estuches, cajas, etc. Además, que no presenten un estado deteriorado ni malformaciones, aunque estas suelen valorarse en otras monedas.

El resumen es que si por algún casual tuvieras en casa esta moneda de 2 euros de Grace Kelly acuñada en 2007, tienes un pequeño tesoro entre los coleccionistas, y puede tener un valor de miles de euros.