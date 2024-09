Los padres de Edwin Arrieta hablan después de la sentencia: "El mundo entero repudiará a Daniel Sancho por esa muerte"

Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. El cocinero español ha sido trasladado a la cárcel de Surat Thani, una de las más peligrosas del mundo, después de haber estado un año en prisión provisional en Koh Samui.

Después de la lectura de sentencia, los padres del cirujano colombiano, Leobaldo Arrieta y Marcela Ateaga, han concedido una entrevista al espacio de Telecinco, 'TardeAR'. "Estoy un poco más tranquila porque ya lo condenaron. De todas maneras sigo igual porque ya mi hijo no está, él era el sostén de la casa", comentaba Marcela en el programa.

"Demasiado duro. No sé cómo no me he vuelto loca. Yo me sentaba aquí y creía que iba a llegar ahí", añadía. Por su parte, Leobaldo ha afirmado que se está haciendo justicia: "Se nos cumplió el deseo porque nosotros queríamos cadena perpetua". El padre de colombiano, ha especificado que no qería pena de muerte para el hijo de Rodolfo Sancho: "Nada de muerte poque eso no es venganza".

Sin embargo, siguen hablando con dureza de Daniel: "Sancho nos quitó la ayuda que nos daba mi hijo. La forma en cómo me lo mataron, es muy doloroso. Que Sancho nunca tenga su conciencia limpia, nunca va a estar tranquilo. El mundo entero le repudiará por esa muerte que le dio tan drástia a mi hijo".