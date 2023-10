Los padres pueden cobrar el complemento de maternidad en la pensión: esta es la clave

ABC habla con un especialista en derecho laboral para descubrir cómo cobrar el complemento

Es probable que tú seas un padre español afectado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el plus de maternidad y aún no lo sepas. En septiembre de 2023 se ha dado a conocer que el organismo europeo reconoció que dicho complemento en la pensión retributiva por maternidad no es únciamente computable a las madres; los padres también tienen derecho a él.

¿Y cuál es la clave por la cual un padre puede ahora cobrar el complemento de maternidad en la pensión? De eso vamos a hablar en este artículo gracias a un post de ABC en el que habla con Jesús Pascual López, director del departamento jurídico laboral de dPG Legal.

"La reciente sentencia del TJUE es una indicación de la relevancia del principio de no discriminación en la normativa europea", asegura el experto al citado periódico. Eso sí, es una sentencia que "se refiere específicamente a padres de dos o más hijos. No obstante, la esencia del fallo es combatir la discriminación por razón de sexo. El número de hijos es un criterio distinto que, aunque puede generar debates, no ha sido el foco central de esta resolución".

¿Tienen todos los padres derechos a este plus de maternidad en su pensión? Es sin duda la pregunta más interesante, y la respuesta aún más: "no todos automáticamente. La sentencia se refiere a aquellos padres de dos o más hijos que estén en una situación comparable a las madres que reciben el complemento. Hay casos de padres a quienes se les ha reconocido el complemento sin necesidad de recurrir a la vía judicial, mientras que otros han tenido que hacer valer sus derechos ante los tribunales". Por lo tanto, consulta cualquier detalle relacionado con este plus con el órgano correspondiente para hacer valer tus derechos.