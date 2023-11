Paco llega muy preocupado a 'First Dates': "Tengo tantos amigos gays que no sé si yo también soy"

Paco tiene 60 años y ha venido a 'First Dates' para encontrar el amor pero está un poco perdido con su sexualidad Encarni que se esperaba un Clint Eastwood

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. En el programa todo el mundo tiene cabida y una oportunidad para encontrar el amor, pero no siempre sale como esperaban.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

Paco tiene 60 años y ha llegado a 'First Dates' para encontrar el amor, pero está un poco confundido: "Tengo tantos amigos gays...que no sé si yo también lo soy", dice que al final se lo plantea porque "claro son mejores que los 'normales' por así decirlo".

El programa le ha juntado con Encarni que se esperaba un Clint Eastwood pero se ha encontrado con Paco, un carnicero con más de 10 años en la soltería, y al verlo se ha imaginado a Javier Cámara en la película 'Que se mueran los feos'.

A él le ha gustado mucho ella, pero parece que buscaban cosas distintas y para Encarni no ha sido suficiente. Aunque ambos han estado muy agusto en la vena, porque tenían más cosas en común de las que pensaban pero no ha sido suficiente para tener algo más.