Así fue el discurso de Paco González sobre la estafa que han sufrido varios periodistas de la COPE

El director de Tiempo de Juego valora la presunta estafa que ha sufrido la redacción de deportes de COPE Uno de sus compañeros habría fingido una enfermedad grave

Paco González, director de Tiempo de Juego, ha reflexionado en el último programa acerca de la presunta estafa que la redacción de deportes de la Cadena Cope ha sufrido por parte de uno de sus compañeros. Tal y cómo se publicó en El Confidencial, Guillermo 'Willy' Valadés habría fingido una enfermedad para engañar a sus compañeros de programa. Y ahora, Paco González ha hablado sin tapujos:

"Seguramente muchos de vosotros habrán oído, o leído o visto desde anoche lo que os voy a contar. Y desde luego, es una noticia en la que la redacción de Cope se ha visto protagonista de forma indirecta (...). Nos gustaría decir algo, pero no podemos. Es un asunto de ámbito privado y personal, y no podemos decir nada porque no lo sabemos. A nosotros también nos encantaría saber toda la verdad, pero no la sabemos. Así que no podemos decir nada".

Evidentemente, el director de Tiempo de Juego ha preferido ser ambiguo y no decir más de la cuenta al ser una cuestión tan personal: "lo sentimos y lo volveríamos a hacer. Sentimos todo el ruido que se está formando, y lo volveríamos a hacer porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón, está bien hecha".

Según explica El Confidencial, periodistas como Paco González o Juanma Castaño habrían financiado el tratamiento de Guillermo 'Willy' Valadés durante casi 20 años tras saber que padecía un tumor cerebral con metástasis. Pero la semana pasada se enteraron de que no había ningún registro en la Clínica de Navarra, por lo que todo habría sido un engaño.