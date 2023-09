Pablo Motos pide ayuda a Florentino después de sufrir esta grave estafa

El último programa de 'El Hormiguero' ha recibido a Luis Tosar e Inma Cuesta para promocionar el estreno de la película 'Todos los nombres de Dios' Durante su emisión, Pablo Motos, ha denunciado ante los espectadores un problema que está afrontando en las últimas semanas

El último programa de 'El Hormiguero' ha recibido a Luis Tosar e Inma Cuesta para promocionar el estreno de la película 'Todos los nombres de Dios'. Durante su emisión, Pablo Motos, ha denunciado ante los espectadores un problema que está afrontando en las últimas semanas. Por lo que parece, unos ciberdelincuentes están utilizando su imagen para realizar una estafa relacionada con las criptomonedas.

"Quiero aprovechar este momento en antena para contar una noticia falsa sobre mí, que no es una noticia, es una estafa. Están usando mi nombre diciendo que me han detenido por relevar un secreto con el que puedes ganar mucho dinero. Es una estafa para que inviertas en Bitcoin en la que está cayendo mucha gente", contaba el presentador.

"El otro día estaba en una parada de taxis y los taxistas me preguntaron que, si funcionaba eso, y yo no sabía lo que era. Me dijeron que se habían metido todos en la historia y es una estafa en la que está cayendo mucha gente". Además, en esta trama también participan unos supuestos abogados y policías, que notifican al usuario del movimiento fraudulento, y piden a cambio un importe de dinero.

"En Inglaterra se llama 'la estafa despelleja cerdos'. Te quitan todo el dinero poco a poco. Primero pones una cantidad en una plataforma falsa, donde parece que estás ganando dinero. Ellos te piden más, pero no puedes retirar tu dinero. Te llama un abogado y te dice que te puede ayudar a cambio de dinero. Eso también es mentira. Luego te llama un policía y te dice que has invertido de forma fraudulenta y también te pide dinero".

El cómico y televisivo sitúa en foco en Google, Instagram y Facebook como principales responsables de permitir estas estafas en sus redes. "El problema es que está cayendo mucha gente, porque mi foto está en todas partes. Google, Facebook e Instagram están cobrando mucho dinero por mi imagen. Ellos no pueden hacer nada porque tienen mucho volumen de publicidad. No deberían ser cómplices y tendrían que denunciarlo".

El presentador intentó solucionarlo, pidiendo consejo a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que sufrió una situación similar. "Con mi nombre han hecho varias estafas de este tipo. Le pregunté a Florentino, del Real Madrid, porque también pusieron su cara y me dijo que no perdiera el tiempo. Me lo dijo porque los estafadores cambian de sede en el momento que son localizados". "Lo denuncié, pero por el tiempo que pasó, todo desapareció, los enlaces, las empresas... He pedido ayuda a la Unidad de Delitos Informáticos a ver si tienen un poco más de velocidad para poder pillarlos. Nunca os fieis de la publicidad que tiene Google o Instagram. Es un marrón".