Pablo Motos recuerda su mayor trauma en 'El Hormiguero': "Me pegué un tiro en la cabeza"

El presentador ha recordado un fuerte episodio de su vida Lo ha recordado junto al invitado Ricardo Darín

Ricardo Darín acudió al programa de las hormigas la pasada noche. Durante la entrevista, presentador e invitado, echaron la vista atrás. El actor habló de la película 'Argentina, 1985' un drama histórico de la junta militar golpista, que Darín ha protagonizado y que desbloqueó los recuerdos más personales del presentador.

Hablar de guerra hizo recordar un momento clave en la vida de Pablo Motos. El presentador valenciano aceptó uno de los retos de Trancas y Barrancas, las hormigas más famosas del programa, en el que tenía que contar una historia personal para que su invitado adivinase si era real o no.

Las protagonistas de 'El Hormiguero' le preguntaron si alguna vez había manejado un arma y Motos echó la vista atrás hasta rememorar sus tiempos en la mili y dejar a todo el mundo asombrado con su experiencia más traumática:

“Me pegué un tiro en la cabeza, no me di, por eso estoy aquí. Fue en la mili y me dedicaba a guardar las armas, cuidarlas y limpiarlas”, empezó diciendo el presentador. “Había quedado con una chica y, cuando ya estaba recogiendo, un montón de mandos aparecieron con sus pistolas tras unas prácticas de tiro”.

El valenciano que no quería quedarse sin su cita, no se tomó su trabajo muy en serio, y una de las armas se le disparó. Un accidente que podría haber terminado en tragedia.

“Decidí no limpiar ninguna, solo les pasé un aceite por fuera pensando que no había balas. Pero me encontré una pistola que tenía una bala en la recámara”, recordó. “Al montarla se disparó, me rozó una ceja, me quedé sordo de un oído, sin habla. Me llevaron al hospital, donde estuve cinco o seis horas para ver si me recuperaba”, añadió. “Al día siguiente me llevaron al cuartel y me arrestaron por hacer mal mi trabajo”, afirmó dejando ojiplático a su invitado Ricardo Darín.

Una historia muy personal que supuso uno de los grandes sustos en la vida de Motos, que podría haber perdido la vida.