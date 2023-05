Pablo Alborán rompe con su novio tras dos años de relación

No se ha conocido demasiado públicamente del que fuera su novio, más que ha trabajado en el sector financiero El artista andaluz se declaró públicamente homosexual durante la pandemia

El cantante malagueño, Pablo Alborán, ha terminado la relación con su pareja tras dos años juntos. El portal LOC, ha desvelado que ambos no llegaron a convivir juntos y que la decisión no tiene marcha atrás. No se ha conocido demasiado públicamente del que fuera su novio, más que ha trabajado en el sector financiero.

Desde el citado portal informan que uno de los motivos de la ruptura se debe a las dificultades de mantener la relación y cumplir con su vida artística y laboral. Los diferentes traslados y el objetivo de mantener su vida privada fuera del ojo pública complican que ambos lleven una vida de pareja sin que la prensa pueda captar algún momento.

El artista andaluz se declaró públicamente homosexual durante la pandemia. “Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor, siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o incluso el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones”, explicaba en su anuncio.

Pablo Alborán siempre ha querido mantener su privacidad al margen de su vida como artista, teniendo claro su objetivo y como quiere enfocar su figura pública y que se le conozca "solo por su música, no por lo que ocurre en su cama".