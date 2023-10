Óscar publica una carta de Pasapalabra que deja en shock a la audiencia: "He disfrutado una barbaridad"

"Estoy agradecidísimo por haber recibido esta oportunidad y apenado"

Cada victoria en El Rosco requiere mucho mérito y mucho estudio. La competencia entre Moisés y Óscar está siendo de alto voltaje y la prueba es que, desde que el madrileño llegó al concurso, uno de los dos siempre ha tenido que pasar por la Silla Azul. Ninguno ha dado tregua… hasta ahora. “¡Por fin empatamos uno!”, ha comentado el riojano cuando han firmado tablas por primera vez.

Moisés ha sido quien ha tenido que ir al encuentro de Óscar, que siempre ha estado por delante en el marcador. El arranque del madrileño ha sido ligeramente mejor y ha ido marcando distancias poco a poco. Sin embargo, el riojano ha conseguido no perder su estela y ha reducido un 16-7 en contra a 16-15.

Con todo, Óscar ha marcado la estrategia terminando la primera ronda con 21 aciertos, añadiendo uno más después y plantándose en esos 22. Para empatar, Moisés tenía el reto de conseguir sumar cinco letras, teniendo en cuenta también que en ese momento aún le quedaba la Z de la primera vuelta. Cuando ha llegado al empate, lo ha dado por bueno y, esta vez, ha descartado ir a por el bote.

Moisés ha tenido un programa especialmente brillante. Además de en El Rosco, lo ha demostrado en la Sopa de Letras. Ha hecho una prueba perfecta, en la que hasta le han sobrado 20 segundos, y se ha permitido trolear a Roberto Leal. Su rival, óscar, ha venido a por todas y ya ha enviado a Moisés a la silla azul en más de una ocasión.

El concursante ha mostrado su elegancia y respeto por sus rivales a través de un emotivo texto que ha publicado en sus redes sociales. En sus palabras también ha tenido un recuerdo para Fer a quién él derrotó hace unos días.

"Aunque empezar un texto con una cita ajena por lo general pretende investirle de una autoridad de la que carece y suele ser indicio de pedantería, no me resisto a rescatar unas palabras que escuché a Antonio Muñoz Molina en una entrevista: solo vale la pena intentar tareas imposibles.

@pasapalabra es eso y mucho más: una tarea imposible, un desafío magnífico, la montaña (no la piedra) de Sísifo y, como dije en mi estreno, también una agarradera a la vida. Aunque la comparación pueda parecer exagerada y melodramática, además de ofrecer una bienvenida ventana al entretenimiento y la cultura, la rutina que ofrece, tanto a los espectadores que disfrutan del programa como a los concursantes-aspirantes, es un asa a la que aferrarse cuando la vida enreda y todo se tambalea. A veces no hace falta mucho más para conseguir un poco de estabilidad.

Es la primera vez que estudio para asistir a un concurso de televisión y, después de muchos años (y pese al reciclaje continuo que exige una profesión como la mía), he redescubierto el placer de encontrar, asimilar, entender, aprender... Por supuesto, soy un recién llegado, sobre todo si comparo el tiempo que le he podido dedicar el último año y poco al que le habrán echado jugadores estratosféricos que han pasado por el programa, pero intentaré dar guerra.

La convocatoria, además, llega en un momento complicadete, después de una megamudanza cuya resaca me ha tenido absorbido durante un mes y algo, y con un lío laboral importante, pero todos los concursantes se ven obligados a hacer malabares para compatibilizar y sobrellevar, así que intentaré apañarme mientras dure. Estoy agradecidísimo por haber recibido esta oportunidad y apenado de no haber podido conocer a Fer, con cuyas actuaciones he disfrutado una barbaridad.

Ahora, a intentar superar la próxima silla azul para seguir al lado de mis padrinos pasapalabreros, @cosimaramirez y @Antonioalbella, a compartir más momentos con el espectacular @RobertoLealg y a volver a verme en el rosco con Moisés, gran concursante y compañero, la mezcla perfecta de conocimientos, esfuerzo, saber estar y método. Ojalá pueda seguir aprendiendo al lado de todos ellos."