¡Óscar se da por vencido a dos palabras de llevarse 1.200.000 euros!

La suerte vuelve a estar de parte del madrileño

La nueva etapa de 'Pasapalabra' está dando mucho que hablar: aunque Fer y Moisés son dos personas completamente distintas a los grandes concursantes que fueron Rafa y Orestes, lo cierto es que para muchos espectadores resulta realmente difícil no encontrar paralelismos entre ambos concursantes.

Parece que la historia se repite una y otra vez: especialmente cuanto más se van acercando los nuevos jugadores a las desorbitantes cifras que desde hacia meses ya manejaban el tándem burgos-sevilla. Los enfrentamientos entre estos participantes titulares, las décadas de emisión en horas puntas y la dinámica divertida e inigualable son algunas de las claves que han hecho de 'Pasapalabra' uno de los concursos más vistos de la televisión en España.

Otro de los factores que indudablemente hacen que este concurso tenga la audiencia que tiene son los invitados: frente a otros programas donde las personas que participan son completos desconocidos, en este formato las sillas del plató tienen sentadas todas las semanas a importantes famosos de la escena española.

Durante el programa de hoy, Moisés y Óscar se han vuelto a enfrentar por el suculento bote de más de 1 millón de euros que está en juego en 'Pasapalabra'. La suerte está de la mano del madrileño, que casi del tirón ha resuelto 23 palabras del rosco, frente a los solo 10 aciertos que llevaba Moisés.

Con 23 aciertos y 23 segundos para resolver las dos palabras que le quedaban, Óscar ha decidido no arriesgarse y dejar pasar el tiempo dándose por vencido: "hoy no me lo voy a llevar", ha dicho.

Por su parte, Moisés ha peleado el rosco para alcanzar a su adversario, pero ha cometido dos fallos. La batalla continuará en el próximo programa, que empezará con la silla azul para Moisés.