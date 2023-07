Orestes da el salto al cine y cambia de vida después de 'Pasapalabra'

Aunque saliera derrotado en el último programa, Orestes Barbero forma parte de la historia del concurso El burgalés no consiguió el bote de Pasapalabra, pero se llevó un premio de 215.400 euros

Aunque saliera derrotado en el último programa, Orestes Barbero forma parte de la historia del concurso. El burgalés no consiguió el bote de Pasapalabra, pero se llevó un premio de 215.400 euros. Además, se marchó del espacio de Antenta 3 con el record de más participaciones en el programa con 360 entregas.

"No tengáis pena por mí. Tengo un uen acumulado, que es un botecillo majo. Tengo los siguientes años resueltos, no hay ninguna pena por eso, y me alegro mucho por Rafa", comentaba al despedirse del concurso.

Tras esta última experiencia, Orestes Barbero tiene nuevo trabajo. El experimentado concursante del programa presentado por Roberto Leal es una de las incorporaciones mediáticas de 'El hotel de los líos', la nueva película de Pepe Viyuela y José Mota, donde aparecen varios actores conocidos de nuestro país.

El largometraje también tendrá en su cartel a Paz Padilla y Antonio Resines. El joven de 26 años fue uno de los concursantes más queridos de la televisión, incluso era el aspirante favorito del 50% de los seguidores del concurso.