Luces y sombras de las carreras de Operación Triunfo: Así han sido los éxitos y fracasos más destacados del programa

Contando su edición más reciente, ya son 200 los participantes que ha acogido el popular concurso

A lo largo de las dos décadas de 'Operación Triunfo', algunos participantes han logrado mantenerse en el foco mediático, mientras que otros han caído en el olvido. Ganadores como Nahuel Sachak y Sergio Rivero, ahora con menos de 5000 seguidores en Instagram, siguen dedicados a la música, pero sus carreras han tomado caminos menos destacados que en la época del programa. Mario Jefferson, tercer clasificado en la edición de Sachak, ha encontrado éxito imitando a otros artistas en redes sociales.

En ocasiones, la primera expulsión de un participante no marca el fin de su carrera. Mai Meneses, primera expulsada en 2002, tuvo un gran éxito con el proyecto musical Nena Daconte. Mimi Doblas, la primera eliminada en 2017, también ha cosechado éxitos, con su primer sencillo "Ya no quiero ná" y varias giras internacionales. No obstante, otros participantes de esa edición, como Juan Antonio Cortés, Marina Jade o Mireya Bravo, han tenido carreras más discretas.

La maldición de los ganadores de 'Operación Triunfo' a veces se cumple, y el éxito recae en el segundo finalista. En la edición de Risto Mejide como jurado, Pablo López, segundo finalista, superó en reconocimiento a la ganadora, Virginia Maestro.

Sin embargo, algunos participantes han sabido reinventarse. Mario Ortiz, eliminado en la gala 0 de su edición, ha encontrado éxito como periodista, trabajando en programas de televisión como 'Sálvame' y 'Cuentos Chinos'.

Algunos participantes optan por cambiar de rumbo tras su paso por 'Operación Triunfo'. Ramón del Castillo, que representó a España en Eurovisión en 2004, dejó la música en 2010 y se ha consolidado en la hostelería con el restaurante Surkos. Vicente Seguí, ganador de la misma edición, ha experimentado altibajos en su carrera, incluso tomándose un descanso debido a una enfermedad, pero agradeció programas como 'Mediafest Night Fever' por apoyar a aquellos artistas que no tienen las mismas oportunidades.