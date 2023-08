¡Ojo con hacer esto mientras conduces! Te juegas una multa de 200 euros

La DGT ha instalado un total de 225 cámaras para vigilar que no se comete esta acción

En estos días hemos comprobado como la DGT se está poniendo las pilas como por ejemplo la advertencia de conducir con gorra o sombrero o con chanclas; pero con lo que realmente tenemos un problema los conductores es con el uso del teléfono móvil al volante.

Según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), entre las 5 multas que más se ponen a los conductores es por conducir hablando con el teléfono móvil, superadas por excesos de velocidad, no tener la ITV en vigor, no tener permiso de conducción y no usar el cinturón de seguridad.

El uso del dispositivo móvil está prohibido mientras se conduce, ya sea para hablar, mirar mensajes o aplicaciones, pero desde hace un año y medio con la nueva Ley de Tráfico también está rigurosamente prohibido conducir sujetando el teléfono móvil, aunque no se esté haciendo uso del mismo. Por supuesto hablar mientras se conduce también está prohibido si no se hace con un dispositivo de manos libres, que muchos coches modernos ya llevan integrado de serie.

Las infracciones antes mencionadas son ahora inforacciones graves y conllevan una multa económica de 200 euros y ¡ojo! la pérdida de 6 puntos del carné de conducir. Para asegurarse de que nadie conduce tocando el teléfono móvil, la DGT ha instalado un total de 225 cámaras por toda España, que ayudarán a controlar el uso del cinturón o que no se toque el móvil mientras se conduce.

Y vosotros, ¿hacéis esto mientras conducís, o dejáis el móvil en vuestro bolsillo hasta que llegáis al destino?