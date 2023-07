¿Oído taponado en la playa o la piscina? Descubre el truco para destaparlo al instante

Este problema es muy habitual en verano cuando vamos a la playa o piscina

Disfrutar del mar o la piscina en verano es una delicia, pero a veces el agua puede causar problemas en nuestros oídos. Cuando el líquido se queda atrapado en el oído, puede provocar molestias y afectar nuestra audición. Healthline, un sitio web especializado en salud, nos ofrece algunos consejos para deshacernos de esa sensación desagradable.

Uno de los trucos más conocidos es sacudir suavemente el lóbulo del oído inclinando la cabeza para facilitar el drenaje. Otro método efectivo es recostarse durante unos minutos sobre una toalla para que el agua salga por sí misma debido a la gravedad. Además, bostezar o masticar puede ayudar a liberar el agua estancada en el oído medio al aliviar la presión en las trompas de Eustaquio.

Sin embargo, si estos métodos no funcionan y aún sientes molestias, es importante evitar los remedios caseros no verificados que circulan por internet. En cambio, se recomienda acudir a un médico para obtener una solución adecuada y evitar empeorar la situación. Recuerda, la salud de nuestros oídos es fundamental, no escatimes en cuidados.

En conclusión, disfrutar de un refrescante chapuzón en la playa o la piscina durante el verano puede ser una experiencia maravillosa, pero es importante estar preparados para afrontar posibles inconvenientes, como los tapones de oído. Recordemos que, en la mayoría de los casos, el agua se drena naturalmente del oído, así que en la mayoría de los casos con el tiempo el problema se solucionará sin necesidad de que hagamos nada.