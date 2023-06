Oficial: nueva baja en la Velada del Año 3

La Velada se celebrará el próximo sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano de Madrid Ibai ha anunciado a través de un directo de Twitch qué competidor no podrá asistir al evento

Tras el gran éxito de 'La Velada del Año 2', Ibai Llanos vuelve con una nueva edición que se celebrará el próximo sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Para quien no pueda asistir y quiera seguir la ceremonia, lo podrá hacer a través del canal de Ibai en Twitch.

La Velada del Año 3 durará unas siete horas y enfrentará a doce streamers y creadores de contenido en combates de boxeo: Ampeter vs PapiGavi; Rivers vs LaRivers; Fernanfloo vs Luzu; Shelao vs Viruzz; Amouranth vs Mayichi; Coscu vs Germán Garmendia.

Esta era el cuadro original, que se ha visto modificado, y es que hace unos días se conocía que Viruzz no podría competir tras sufrir una lesión en el ojo. Aunque no se cancelará el combate, ya que han encontrado un sustituto: Misho.

Este jueves, Ibai ha anunciado a través de un directo de Twitch que Papi Gavi tampoco podrá participar en la Velada. El youtuber no ha superado los controles médicos necesarios por culpa de una enfermedad que tuvo de pequeño.

En el directo también estaban presentes Papi Gavi, su entrenador y el boxeador Sandor Martín. "En mi escáner cerebral se dan uno informes que no solo me impiden pelear, sino que afectará a mi vida. Hay que hacer más pruebas, pero estamos en un punto que...", ha comentado Papi Gavi justo antes de romper a llorar.

Aunque todavía se desconoce quién será el sustituto de Papi Gavi, el creador de contenidos vasco desveló que el próximo viernes anunciará en un streaming el competidor que se enfrentará ante Ampeter.