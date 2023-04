La oferta de trabajo de un hostelero ha indignado a Twitter: "Horario de mañana a 11 a 19"

Un usuario de Twitter ha compartido una nueva situación que demuestra el mal estado de la hostelería "No encontramos camareros, capítulo 761417388", titulaba al tuit en el que compartía unas capturas

En este post podemos dejar dos cosas más claras aún, más de lo que lo están. Concretamente, las condiciones, en la mayoría de ocasiones, en el mundo de la hostelería son bastante lamentables. Por otro lado, también podemos recordar que Twitter sigue siendo una buena herramienta para exponer ciertas prácticas y situaciones de moralidad cuestionable.

Pues bien, en esta publicación tenemos estos dos recordatorios protagonizándola. Para ser más exacto, la cuenta de Twitter @soycamarero ha compartido uno de los últimos casos que nos deja claro que el sector de la hostelería sigue teniendo mucho que mejorar y, de paso, ha generado la indignación en Twitter. En este caso, la cuenta mencionada ha compartido los mensajes de WhatsApp que un empresario del sector le envió a alguien que buscaba trabajo y estaba interesado en su oferta.

"No encontramos camareros, capítulo 761417388", titulaba la mencionada cuenta de Twitter el tuit en el que compartía los mensajes con el fin de exponer esta nueva situación en el sector. En las capturas mostradas, tras un primer saludo, el hostelero señala: "Ya no aguanté más y le dije a la camarera que no venga más. Si no pasa nada empiezas si quieres el martes". Este comentaba lo siguiente: "Pero de momento sería por las mañana", matiza.

Con esta propuesta, la persona que buscaba empleo pregunta por el horario y el empresario especifica esto: "Pues mientras que aprendas y veo cómo te va de momento hacemos de 11:00 a 19:00". "¿Cómo lo ves?", añadía el hostelero. "Vale, ¿y el sueldo en cuánto se quedaría?", preguntaba el solicitante. "De momento 800 y cuando esto vaya subiendo te subo el sueldo, como te dije acabo de empezar y no puedo más", aseguraba. Además, la persona también preguntaba por el horario de fines de semana, a lo que recibía la siguiente respuesta: "Lo mismo de momento. No sé, sobre la marcha lo vamos viendo", contestaba el hostelero.

"O sea, serían 40 horas semanales. Dada de alta cuatro horas", resume la persona las condiciones. "Sí, de momento sí. Luego cuando suba la cosa de gente todo sueldo bien y contrato", apuntaba el hostelero. "Mira, he estado haciendo cuentas y son 48 horas semanales, por 800 euros no puedo trabajar ahora mismo ya que yo ya he trabajado y tengo experiencia. Lo siento pero no me interesa ahora mismo con estas condiciones. Muchas gracias", acaba respondiendo ante las condiciones laborales que le plantea el empresario.

"Son las mismas que te dije porque acabo de empezar y no sé cómo va esto. Y ya te dije que poco a poco esto irá subiendo y yo iré subiendo sueldo. Y según me dijiste que lo entendías y que te parecía bien. Pero bueno, lo respeto. Pero muchas gracias por todo. De todas formas como mucho puedo ahora mismo 900 euros, porque ya te dije que estoy arrancando y está flojo la cosa", concluye el empresario.

