La oferta de Lidl sin experiencia previa: sueldos de hasta 1.500 euros al mes

La cadena de supermercados alemana lanza 90 vacantes Jaén, Escúzar o Roquetas de Mar, algunas de las localidades beneficiadas por estas nuevas ofertas

Atención, porque si eres de Andalucía o quieres mudarte a esta comunidad autónoma lo más pronto posible, Lidl ha puesto en marcha hasta 90 ofertas de trabajo que te interesarán mucho, porque algunas de ellas no requieren de experiencia previa, y a cambio, ingresarás 1.500 euros al mes.

Requisitos para conseguir un trabajo en Lidl sin experiencia previa

Formación Profesional de Grado Medio o equivalente.

Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde).

(horario rotativo de mañana o tarde). Interés por trabajar en un ambiente dinámico.

Se valorará experiencia previa en posición similar y en el sector de la distribución.

Estos son los únicos requisitos que exige Lidl para ser Adjunto a Gerente de Tienda 40 horas/semanales en Jaén, una de las 90 ofertas que ha abierto la cadena de supermercados alemana en Andalucía y con las que puedes aspirar a sueldos de 1.500 euros al mes. A cambio, se te ofrece un contrato de jornada completa, formación teórico-práctica de 4 meses adaptado a tu puesto de trabajo, jornada semanal de 5 días (y no de 6), con 6 fines de semana de calidad al año y cada minuto trabajado se registra y se compensa. ¡Solicita estas y otras ofertas en esta página!Con estas condiciones, no es de extrañar que haya tantas personas interesadas en trabajar para Lidl. En redes sociales como TikTok algunos ex trabajadores nos comentan cómo es la experiencia de ser empleado de Lidl, y sus palabras son bastante positivas.