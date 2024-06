¿Qué ocurrirá con el Sol cuando se termine su hidrógeno?

El sol es un cuerpo celeste compuesto de hidrógeno y helio a enormes temperaturas en estado de plasma. Esta estrella es la más próxima a la Tierra y se encuentra a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros. La existencia de esta esfera es imprescindible para la vida, puesto que es la principal fuente primaria de luz y calor para nuestro planeta.

Sin embargo, el Sol no es eterno y un día terminará de existir como lo conocemos. No te preocupes, esto no ocurrirá en un futuro cercano, y los científicos creen que faltan aproximadamente 5.000 millones de años. El hidrógeno es fundamental para que se produzca la fusión nuclear que genera la actividad constante de la estrella.

La liberación de energía se produce con la conversión de hidrógeno a helio, pero también se liberan las partículas subatómicas llamadas neutrinos. Sin embargo, esta fusión es cada vez más débil debido a que el hidrógeno se está agotando. Cuando este lo haga del todo, la composición de la estrella se alterará.

No obstante, esto no se producirá de un día para el otro, y la disminución de este elemento se producirá durante millones de años. Cuando la emisión de hidrógeno disminuya, la gravedad producirá una contracción gradual del núcleo del sol.