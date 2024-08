Esto es lo que ocurre si comes açai todos los días

El açai ha aumentado su popularidad entre los consumidores durante los últimos años. Este fruto de la palmera euterpe oleracea es conocido por los aborígenes Tupí como "fruta que llora". Tradicionalmente, ha sido utilizado como remedio casero para retrasar el envejecimiento, además de incrementar la potencia sexual.

Esta fruta abunda en Brasil, y se utiliza para zumos, batidos o como suplemento alimenticio. Aunque no tiene efectos adversos sobre las personas adultas, la 'Clínica Mayo' recomienda evitar su consumo durante el embarazo y la lactancia. No obstante, no hay contradicciones sobre consumir acai todos los días para niños ya formados, jóvenes y adultos.

Si bien no es perjudicial comer açai todos los días, los nutricionistas aconsejan no hacerlo y alternar con otro tipo de alimentos para conseguir una dieta equilibrada. A pesar de sus propiedades antioxidantes, el portal 'Mejor con salud' afirma que "si bien es cierto que son un alimento nutritivo, no hay suficientes evidencias para afirmar que pueden curar enfermedades".

Los rumores sobre sus beneficios contra las enfermedades tienen su origen en la investigación que la Universidad de Florida realizó en 2006. Según el estudio, los extractos de acai provocan una respuesta de autodestrucción de prácticamente el 86% de células de leucemia. El açai tiene un poder antioxidante 30 veces superior al de la uva, contrarrestando los efectos del estrés oxidativo, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y cáncer.