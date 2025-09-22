La OCU lo confirma: estas cremas antiarrugas funcionan… ¡y una cuesta menos de cuatro euros!

Al final, estas cremas antiarrugas hidratan más de lo que alisan. Así lo refleja la OCU tras probar 13 productos muy populares: no sólo pasaron por el laboratorio, sino que también se usaron durante varias semanas y se analizaron sus envases y etiquetas.

Aunque ninguna es de lujo, muchas tienen un precio nada despreciable si sumamos lo que gastaríamos a lo largo del año. Por eso, elegir una que funcione de verdad marca la diferencia.

"Aplicando 1,54 g al día, repartidos entre la mañana y la noche según las recomendaciones de los principales organismos, el coste anual de la crema antiarrugas 'Mejor del Análisis' alcanza los 576,60 euros. Sin embargo, para quienes buscan cuidar su presupuesto sin sacrificar demasiado los resultados, la Compra Maestra ofrece una alternativa eficaz por apenas 45 euros al año", destacan.

En general, se ha observado que la mayoría de estas cremas logra disminuir la profundidad de las arrugas entre un 10 % y un 20 %. Aunque esto no significa que no aporten beneficios visibles: muchas consiguen que la piel luzca más suave, elástica e hidratada.

Según la OCU, de las 13 cremas analizadas, solo dos obtuvieron la calificación de "buena" por su eficacia antiarrugas. Se trata de Filorga Time-Filler (que reduce las arrugas en un 20,5 %) y Cien Q10 Intense (20,3 %), esta última disponible en Lidl. "Una de las más caras del estudio y otra de las más económicas", comentan. De hecho, la crema de Lidl ronda los 3,99 euros.

Según su estudio, ninguna de las cremas evaluadas logró calificarse como “muy eficaz” para reducir arrugas. Sin embargo, todas demostraron ser hidratantes de manera notable, con Filorga alcanzando los mejores resultados, seguida de Vichy y Cien.

La organización destaca que una buena hidratación ayuda de manera indirecta a las arrugas, aunque sus efectos se notan más en la prevención que en la reducción.

En caso de que te lo preguntes, para evaluar la efectividad de los distintos productos, 30 mujeres participaron en la prueba aplicando la crema mañana y noche durante 28 días. Todas tenían entre 40 y 65 años, presentaban patas de gallo leves o moderadas, y fueron seleccionadas bajo la supervisión de un dermatólogo.