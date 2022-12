Obliga a una niña de 3 años a bajarse del autobús por no llevar mascarilla

El suceso ha ocurrido en Valencia, y el padre de la joven ya ha presentado una denuncia EMT, la empresa responsable de los autobuses en Valencia, investigará el asunto

La mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público, pero existe un problema de educación cuando vemos a alguien que no la lleva: si bien la mayoría guardamos silencio y dejamos actuar a la responsabilidad individual, algunos se cabrean y empiezan a gritar. Es lo que podría haber ocurrido en un autobús de Valencia tal y cómo ha adelantado la Cadena Ser: un conductor de un autobús urbano obligó de malas formas a una niña de tan solo 3 años a ponerse la mascarilla.

El padre de la menor ya ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional exponiendo que el conductor obligó a la menor a bajarse del autobús por no llevar puesta la mascarilla. En el viaje de ida a un centro comercial de la ciudad no hubo problema; en cambio, no fue tan sencillo durante el regreso.

Según el relato del progenitor, cuando explicó al conductor que su hija tenía 3 años, este no dudó en gritar malhumorado y acusar a la menor de "poder infectar al resto de pasajeros". Si no se bajaban ambos del autocar, no emprendería la marcha perjudicando a los ocupantes.

Por ahora, la Policía Nacional ya se encuentra investigando este asunto, mientras que EMT, la empresa municipal de transportes de Valencia, indagará en lo ocurrido.