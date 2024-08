Obama comparte sus canciones favoritas del verano: desde Bad Bunny hasta Beyoncé

Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, es un melómano confesado. El político nacido en Honolulú presume de una gran afición por la música. Por este motivo, es habitual que cada año comparta con sus seguidores sus temas favoritos. La lista de reproducción de Obama se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año, y ahora, ha decidido repetirlo en verano.

De esta forma, el exsenador de Illinois ha publicado en sus redes sociales una lista de 44 canciones: "Con el verano caminando hacia su final, quiero compartir algunas canciones que he estado oyendo últimamente... y no sería una playlist mía si no fuese ecléctica. Espero que encontréis algo nuevo para escuchar", anunciaba en su perfil.

Un repertorio que cuenta con diferentes estilos musicales e incluso, idiomas. En español podemos encontrar Perro negro', de Bad Bunny y Feid, o 'Bad boy', de Dei V, Chris Jedi, Gaby Music, con la colaboración de Ozuna y Anual AA. No obstante, a diferencia de su lista con lo mejor del año, se trata de un recopilatorio ecléctico.

Esto quiere decir que hay canciones recientes, pero también grandes éxitos de años anteriores. Obama ha rescatado canciones como Silvio' de Bob Dylan, o 'Them belly full (but we hungry)' de Bob Marley & The Wailers. También se incluye 'Texas hold em' de Beyoncé, una de las artistas preferidas del letrado.