Una nutricionista recomienda este sorprendente dulce como sustituto de la mantequilla

La alimentación es fundamental para conseguir los nutrientes que nuestro organismo necesita. Todas las comidas son importantes, pero hay que poner cierta atención a lo que comemos por las mañanas. El desayuno puede ser un momento de debilidad, puesto que muchas personas optan por opciones más rápidas, pero menos saludables, ante la falta de tiempo.

Tradicionalmente, la mantequilla es un ingrediente que forma parte de los desayunos. Sin embargo, las tostadas pueden estar acompañadas de otro alimento similar, pero más saludable. Según el portal especializado 'Top Santé', la crema de cacahuete o maní es un sustituto perfecto para las mañanas.

En el citado medio, la nutricionista Corinne Fernández destaca que "puede ser adecuado para todos porque contiene ácidos grasos monoinsaturados, omega-3, magnesio, potasio y calcio y nada de colesterol". La experta opina que "le confiere un beneficio nutricional innegable".

No obstante, no hay que sobrepasarse con la cantidad: "¡Pero ojo, es un producto graso que no puedes consumir tanto como quieras! De hecho, 100 gramos de producto contienen 600 calorías, es decir tantas como una barra de chocolate". En este sentido, la dietista recomienda una dosis proporcionada: "No debemos exceder las dos cucharadas al día. Podemos llegar hasta tres si hacemos deporte".