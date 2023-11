Nuria Marín lanza una bomba sobre el motivo de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro: "A mi me han contado que Rosalía vio algo que no pudo encajar"

La presentadora de Socialité ha participado en el podcast 'Querido hater' Nuria Marín con el 'youtuber' Malbert sobre los motivos de la ruptura de la pareja

Nuria Marín, la presentadora del programa de corazón de los fines de semana de Telecinco Sociliaté, ha visitado al youtuber Malbert y su podcast Querido hater (Podimo) donde ha soltado una bomba con le que insinua que podría conocer la razón que está detrás de la sonada ruptura entre la cantante Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro.

“A mí me han contado una cosa, pero no la puedo decir porque la persona que tiene la información no lo ha querido contar públicamente”, anunciaba la presentadora durante su conversación con Malbert, que le había preguntado si al trabajar dentro de la prensa del corazón, conocía los motivos que estarían detrás del final del compromiso entre los dos artistas.

Nuría Marín no quería abrir el fuego pero Malbert insitió en el tema explicando que a él le habían llegado informaciones al respecto y que quizá coincidirían: “Se ha dicho que, supuestamente, es heterosexual. ¿Es posible que una posible bisexualidad de Rauw Alejandro fuese el detonante de la ruptura?”, preguntaba. “A mí me han contado que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar”, respondió la presentadora.

“Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura. Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí”, repetía Malbert. “A mí solo me han dicho que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock que dijo: “No puc” [No puedo]”. Y, pese a la insistencia y los gestos del youtuber simulando la escena que podría haber visto Rosalía, la presentadora no quiso decir más.