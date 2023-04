Así son los nuevos cambios en los planes de pensiones para la declaración de la Renta 2022-2023

Una de las principales modificaciones tiene que ver con la fiscalidad de las pensiones El límite de aportación de los trabajadores a estos planes ha descendido

A partir del 11 de abril comienza el plazo para presentar la Declaración de la Renta por internet y poco después se irán abriendo los plazos para hacerlo a través del teléfono o presencialmente. Una de las novedades más importantes a tener en cuenta para este año tiene que ver con los planes de pensiones, cuya fiscalidad se ha modificado.

Tal y como ha informado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se ha reducido el "límite total de aportaciones individuales" que un contribuyente puede realizar a un determinado sistema de previsión social. Esto se refiere a los planes de pensiones.

El límite ha bajado por segundo año consecutivo y pasará de los 2.000 euros a los 1.500 euros, "siempre que el total de aportaciones no sobrepase el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades profesionales". De esta manera, si superamos el límite, se asegura que no solo no se podría recortar el escaso de la base imponible, sino que podría ser motivo de sanción.

Si bien lo anterior es cierto, por otro lado, hemos de tener en cuenta que el límite de aportaciones que pueden hacer los empleadores a los planes de empleo en favor de sus empleados aumenta hasta los 8.500 euros. Además, en ese límite se incluyen también las aportaciones del propio trabajador en ese mismo plan, "siempre por un importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial".