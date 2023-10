El nuevo truco de los turistas para evitar que les roben el móvil

Las zonas turísticas donde se concentran grandes aglomeraciones suelen atraer a delincuentes Los ladrones aprovechan la muchedumbre, deciden hacerse con móviles, carteras y otros objetos de valor

Viajar es una de las mayores experiencias que pueden realizarse. Descubrir nuevas culturas o disfrutar de un ambiente para relajarse y divertirse son algunos de los grandes atractivos. Sin embargo, las zonas turísticas donde se concentran grandes aglomeraciones suelen atraer a delincuentes que aprovechando la muchedumbre, deciden hacerse con móviles, carteras y otros objetos de valor.

En nuestro país, las ciudades donde esto sucede con más frecuencia son Madrid y Barcelona. Estas dos urbes son las que reciben más turistas, por lo que hay que extremar las precauciones para evitar un hurto que estropee nuestra visita. En este sentido, se ha hecho viral un truco de los turistas para evitar los robos en Barcelona.

La cuenta @mbafraudee ha compartido un vídeo en X en el que podemos observar como algunos turistas de la ciudad condal están atando una especia de colgante de la funda del móvil en la muñeca, impidiendo que lo roben de su bolsillo. Durante el vídeo se pueden varias personas que lo están llevando a la práctica mientras pasean por las ramblas.

Una usuaria de nombre @Mereeia respondía en la publicación lo siguiente: "Llevo el móvil atado en el brazo para que no me lo roben en Barcelona, ¿tú sabes cuántas veces he visto a alguien coger un móvil de la mano o en la oreja en mitad de una llamada?", explicaba esta persona que por lo visto, realiza este método sin ser turista.