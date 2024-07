Nuevo comunicado del príncipe Guillermo y Kate Middleton: consternados por la tragedia

El pasado mes de marzo la princesa de Gales, Kate Middleton, enmudeció a la sociedad mundial al emitir un comunicado en forma de vídeo en el que contaba que padecía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia.

Esta triste noticia unida a los escándalos que se producían semanas antes con todo lo relacionado con la foto editada por ella misma y el comunicado de que el rey Carlos III también padecía cáncer, han convertido a Kate en uno de los nombres más buscados de 2024.

Con el fin de que Kate Middleton pueda seguir recuperándose del cáncer que padece, los príncipes de Gales han decidido no acudir a los Juegos Olímpicos de París, alejándose así del foco mediático. Pero esto no significa que no se encuentren informados de lo que sucede en el mundo y sobre todo, en su país.

Y es que Reino Unido ha sufrido una masacre. Dos niños han muerto y al menos otras 11 personas, incluidos otros nueve menores, han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple ocurrido en la mañana de este lunes en la localidad de Southport, en Merseyside, Inglaterra (Reino Unido). Seis de los heridos se encuentran en estado crítico tras intentar proteger a las víctimas, según han indicado las autoridades.

Comunicado del príncipe Guillermo y de Kate Middleton / Instagram @princendprincessofwales

Dada la importancia que ha cobrado el asunto, Kate y Guillermo han querido mostrar sus sentimientos ante este trágico suceso. “Enviamos nuestro amor, pensamientos y oraciones a todos los involucrados en este horrible y atroz ataque”, han escrito en sus redes sociales.