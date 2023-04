Así es la nueva vida de Vicente, el primer novio de Aitana: vive en Reino Unido y quiere dedicarse a la música

Vicente Rodríguez fue el primer novio de Aitana antes de su salto a la fama Según parece, el joven afirmó que no iba “a hablar de esa", refiriéndose a Aitana

Como bien sabéis, ya es más que oficial que Aitana Ocaña está saliendo con Sebastián Yatra, pero el colombiano no ha sido la única pareja de la cantante y exconcursante de Operación Triunfo. En este post, de hecho, os vamos a hablar de la que era su pareja antes de iniciar su trayecto en el mundo musical y alcanzar la fama con la que cuenta hoy en día.

Los más fans del formato musical de La 1 de RTVE seguro que recordáis que la joven Aitana comenzó en el programa teniendo una relación con un desconocido Vicente Rodríguez, un joven del que parecía estar muy enamorada, ya que no paraba de hablar de él en la academia, algo que no les libró de una ruptura cada vez más evidente.

Aitana tuvo una muy buena relación en Operación Triunfo con Luis Cepeda, y ese fue uno de los principales motivos de la ruptura con el mencionado Vicente, una que se dio a conocer después de que se dejaran de seguir en redes sociales.

Tras eso, la relación entre la cantante catalana y Cepeda se materializó, aunque no duró mucho. Después de esa fugaz relación, llegó Miguel Bernardeau, el actor con el que estuvo unos cuatro años, y Sebastián Yatra, con el que sale actualmente y comparte profesión y prácticamente una exposición brutal en la actualidad diaria y del corazón.

Con todo esto dicho, toca volver a Vicente, ya que hemos venido a contaros cómo le va en la actualidad al joven ex de Aitana. De hecho, algo que quizás no sepáis es que él probo suerte en el casting de OT, concretamente en el de la edición posterior al paso de Aitana, aunque este no tuvo mucha suerte y no fue a más su participación.

Luego, decidió irse a Reino Unido y poner tierra de por medio. Actualmente, trabaja en un club nocturno mientras sigue buscando hacerse un hueco en la industria musical, como informaban hace unas semanas desde el medio Crónica Global.

Fuentes cercanas al citado medio afirmaban que, durante un reciente encuentro con amigos, al ser preguntado por su relación actual con la intérprete, el barcelonés aseveró tajante que no iba “a hablar de esa". Los testigos manifestaban que muchos de los asistentes a esta cita habrían mostrado interés en saber cómo se encontraba, pero que él hizo saber con esta frase que no iba a pronunciarse sobre este asunto.