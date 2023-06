La nueva infidelidad de Íñigo Onieva termina en casa de Tamara Falcó, a una semana de la boda: Todos los detalles

Las declaraciones de una nueva amante del empresario ponen 'patas arriba' el enlace Íñigo Onieva ya reconoció públicamente haberle sido infiel a la marquesa de Griñón

Cada vez son más los hechos que quieren dinamitar la boda de Tamara Falcó: la primera infidelidad de Íñigo Onieva, la caída de Tamara Falcó que le dejaba un tobillo esguinzado o la renuncia de las diseñadoras para hacerle el vestido... Un conjunto de elementos que convocaban la mala suerte de cara al sí quiero.

La tendencia negativa continúa opacando el evento y ahora, a tan solo una semana de la boda de la marquesa de Griñón, ha salido una nueva infidelidad del que será su futuro marido.

Íñigo reconoció publicamente haberle puesto los cuernos la primera vez, ganándose la desaprobación de su suegra Isabel Preysler. Ahora, las declaraciones de la que sería su amante para 'EDATV' han hecho saltar las alarmas.

La joven ha contado que el empresario y ella estuvieron juntos mientras ya era pareja de Tamara Falcó y que incluso se la llevó a casa de la marquesa para terminar la noche.

"Fuimos al baño de Lula y luego a casa de Tamara Falcó" ha dicho la joven polícia nacional que ha reconocido que "se enamoró del ingeniero".

Los detalles del encuentro

Durante la conversación la joven ha desvelado varios detalles de como fue la noche: “Me lo presentaron en el Lula pero pasando”, explica sobre la primera vez que se vieron y añade: “Me invitó a todo y jiji, jaja, y superbien”.

“Nos dimos el Instagram”, relata, y ambos se empezaron a dar likes porque “hubo mucho feeling”.

“De repente me empezó a decir tú y yo no nos podemos enrollar. Él no me hablaba de Tamara para nada”, apunta. El motivo por el que afirmaba que no podían tener nada era porque la gente hablaría, no por su prometida: “No porque tú digas nada, sino porque si se lo cuentas a tu amiga, tu amiga lo haría a la amiga y así”.

“Se notaba que había mucha tensión, de eso que te gusta y dices ‘me he enamorado’. Sabe llevar a las chicas. Yo solo pensaba me llevo muy bien con este chico. ¡Ay, es géminis como yo! Y está igual de tarado que yo”, sigue contando.

Después quedaron para cenar y al momento de irse: “Me cogió la chaqueta y el bolso y lo puso con la suya para así que tuviera que pedírselo. Cerrado ya Lula y yo borrachilla… Fuimos al baño… ¡Imagínate!”, desvelaba la joven.

“Yo le veía en el y decía ‘¡qué guapo!’”, se marcharon de la discoteca para continuar la noche.

“Cogimos un taxi y me llevó a casa de Tamara. A su casa”, explica la joven. Pero la cita tenía hora final: “Te tienes que ir que a las diez viene la de la limpieza” terminando la noche de pasión.