Nueva imagen de Sergio Rico en el hospital

Sergio Rico sigue en su proceso de recuperación en el hospital tras el grave accidente que se produjo en el Rocío el pasado 28 de mayo. El portero del PSG aún no ha recibido el alta y su mujer, Alba Silva, ha publicado una emotiva imagen junto al guardameta.

"No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que estamos y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes. Gracias y más gracias", ha publicado Alba Silva en la red social Instagram.

Más allá de este mensaje, la mujer de Sergio Rico también compartió el mensaje que le escribió el portero español en una pizarra: "¡Buenos días pequeña! No hay dudas de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mayor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón".

Sergio Rico sigue ingresado y tendrá que volver a pasar por quirófano al objeto de tratar un aneurisma, que se trata de protuberancia o un abombamiento anormal en las paredes de un vaso sanguíneo, lo que podría llevar a su rotura.

El futbolista ya superó el coma y la unidad de cuidados intensivos, donde estuvo más de un mes y se encuentra estable en planta, en compañía habitual de su mujer Alba Silva.