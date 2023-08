La nueva función de Twitch más esperada por los streamers

Cuando un usuario es baneado del directo de un streamer deja de tener la posibilidad de escribir en el chat Para muchos, esta medida era suficiente, pero otros pensaban que el castigo debía seguir más duro

La creación de contenido en streaming ha crecido a gran velocidad en los últimos años. Aplicaciones como Twitch siguen mejorando para ofrecer los mejores servicios mientras el número de usuarios crece cada día, pero hay problemas desde el inicio que llevan persiguiendo a los streamers y la gestión de su directo. Ahora, Twitch parece haber incorporado una nueva función que solucionará este problema.

Cuando un usuario es baneado del directo de un streamer deja de tener la posibilidad de escribir en el chat. Para muchos, esta medida era suficiente, pero otros pensaban que el castigo debía seguir más duro, evitando que el usuario 'trol' que ha molestado a su comunidad pueda seguir disfrutando del directo.

Esta nueva herramienta permitirá que los creadores de contenido puedan bloquear a los trols y no puedan seguir viendo la retransmisión. De esta forma, ya no podrán participar en el chat ni continuar viendo el directo. Aunque estos usuarios podrían crearse una cuenta nueva para ver el directo, Twitch permite activar la opción de que los usuarios con cuentas recién creadas no puedan escribir en el chat.

Más allá de estas medidas, Twitch también incluye la opción de impedir escribir en el chat a los usuarios que no hayan confirmado su número de teléfono. Todas estas nuevas actualizaciones están destinadas a que la comunidad de Twitch sea mucho más sana.