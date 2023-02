La nueva 'dedicatoria' de Shakira y Karol G a Piqué se retrasa, ¿por qué?

La canción debería haber salido en el día del cumpleaños de Shakira y de Piqué Pero no ha salido aún por un motivo concreto, ¿sabes cuál es?

La nueva canción que Shakira tenía pensado dedicar a su ex-marido, Gerard Piqué, tenía que haber visto la luz en el día en que tanto él como ella cumplían años; 36 Gerard y 46 Shakira, concretamente el pasado 2 de febrero. Pero no fue así.

La última canción que Shakira ha sacado al mercado junto con Bizarrap ha sido todo un éxito que ha devuelto a la diva colombiana a los primeros puestos de las cadenas musicales, y aunque no haremos muchas bromas, claramente la cantante llevaba un tiempo estancada. ¿Podría ser su divorcio lo mejor que le ha pasado en su carrera profesional?

Shakira le ha dedicado ya 3 canciones a los coletazos finales de su relación con Gerard Piqué, y es que después de 'Monotonía' y 'Te Felicito', se podía intuir que llegaría una tormenta, como así fue en su vida personal (divorcio) como en la posterior canción con Bizarrap que ha sido todo un éxito.

La cantante colombiana aún tiene un último dardo que tirarle a su ex, y es que dispararle a su exmarido junto con su amiga Karol G, y en teoría tenía que lanzarse el pasado 2 de febrero, pero no fue así. ¿Por qué? Muy sencillo: Karol G tenía planeado el lanzamiento de su nuevo tema 'X si volvemos' el mismo día 2 de febrero, por lo que si hubieran lanzado las dos canciones el mismo día no hubieran tenido el mismo impacto.

Para escuchar la última canción de Shakira junto con Karol G tendremos que esperar un tiempo, pero no sabemos aún cuánto.