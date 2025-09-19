Así es la nueva casa de David Broncano y Silvia Alonso en Caldas de Guisando, una zona realmente lujosa y exclusiva

La segunda temporada de 'La Revuelta' se ha estrenado con gran éxito en RTVE, constando actualmente como uno de los programas de mayor audiencia de la televisión nacional.

Esto último es muestra, además, de que Broncano sigue en pleno estado de forma a nivel laboral, pero también en cuanto a su vida personal. Sobre todo, después de anunciar su noviazgo con Silvia Alonso hace unos años.

Tanto es así que ambos llevan conviviendo un tiempo en una lujosa propiedad situada en una de las zonas más exclusivas cerca de la Comunidad de Madrid, la cual se corresponde con una urbanización impresionante.

Esta última recibe el nombre de Caldas de Guisando y se encuentra situada a una hora de la capital, concretamente en la provincia de Ávila y cerca del famoso pantano de San Juan.

Las casas que se pueden encontrar por allí se corresponden con chalets que poseen piscina y jardines privados, lo cual ensalza el valor de dichas viviendas a precios exclusivos.

Y es que los datos que existen sobre los precios de dicha zona residencial, revelan que las casas de Caldos de Guisando podrían llegar a costar hasta dos millones de euros.

Además de esto, la vivienda de Broncano se habría visto expandida gracias a la compra de un terreno colindante a su casa con tal de expandir sus jardines y ampliar los metros cuadrados de la misma.

De esta manera, se podría decir que la vida de Broncano se ha dividido en dos mitades: una en la capital de España gracias a su piso situado en el centro y otra más relajada en la provincia de Ávila en una urbanización que cuenta con seguridad privada.