Nueva alerta amarilla en Cataluña: la semana comienza con fuertes lluvias en estas zonas

El inicio de este otoño nos está dejando con un buen puñado de jornadas protagonizadas por alertas amarilla a causa de la lluvia en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Y, precisamente, parece que la nueva predicción del Meteocat apunta a que esto no será una excepción durante esta semana que se inicia con el día 22 de septiembre.

Según la agencia meteorológica, los cielos amanecen generalmente soleados este lunes, pero la situación irá cambiando a lo largo de la jornada y especialmente a partir del mediodía.

En este mismo sentido, se esperan fuertes precipitaciones en la zona del Pirineo, incluyendo una alerta amarilla por intensidad de lluvia en Mataró y Santa Coloma de Farners.

Por otro lado, hay que señalar que las temperaturas experimentarán un descenso generalizado con respecto a jornadas anteriores, llegando a 25ºC de máximas y 5ºC de mínimas.

Con respecto a la visibilidad, la agencia de meteorología de Cataluña resalta que será excelente durante toda la jornada, por lo que no habrá bancos de niebla destacables en la región.

El viento también será de carácter flojo a lo largo y ancho de Cataluña con una excepción clara: habrá fuertes rachas del mismo al norte de la Costa Brava.

Además, hay que recalcar que la situación de alerta amarilla en las zonas mencionadas anteriormente se mantendrán en la jornada del 23 de septiembre, por lo que habrá que ver cómo evoluciona el tiempo a lo largo de la semana.