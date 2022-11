Novedades en el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona

La Cabalgata no pasará por el centro de Barcelona en esta ocasión Este es el horario y recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos en Barcelona

La Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona vivirá una importante novedad el próximo 5 de enero de 2023 al confirmarse que el recorrido no prevé el paso por el centro de la ciudad como ha ocurrido durante los últimos años. De esta forma, la Cabalgata no transcurrirá por la via Laietana, la plaça de Urquinaona, la plaça de Catalunya o Universitat.

Dado que se están llevando a cabo obras en la vía Laietana, afectando en estos momentos al tráfico rodado de la ciudad, el Ajuntament no se ha comprometido a que la Cabalgata pase por esta céntrica calle al ser imposible asegurar que la intervención termine antes del 5 de enero del próximo año.

El nuevo recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona

En su lugar, el nuevo recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona comenzará a las 18.00 horas con el desembarco por mar de Sus Majestades a bordo del Santa Eulàlia; en el Portal de la Pau les recibirá Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, para comenzar un desfile de carrozas que terminará en la Font Màgica de Montjuïc en torno a las 21.00 horas.

Por el camino, recorrerán el Passeig de Colom (18.00 horas), la Avinguda del Paral·lel (19.15 horas), la Ronda de Sant Pau (19.30 horas), el Mercat de Sant Antoni (19.45 horas), Carrer Sepúlveda (20.15 horas), Plaça Espanya (20.35 horas) y Passeig de Reina Maria Cristina (21.00 horas).