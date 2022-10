Nicholas Smithson, un hombre al que le detectaron cáncer gracias a su peluquero

Con tan solo 38 años, su peluquero le detectó un lunar cancerígeno Los médicos, en primer lugar, le dijeron que no había "nada de lo que preocuparse"

Nicholas Smithson debe agradecer la vida a su peluquero de confianza, dado que este hombre de 38 años residente en Rockhampton (Australia) descubrió que tenía cáncer de piel gracias al mismo tipo que le cortaba el pelo habitualmente. Y es que su estilista le aconsejó que acudiera al hospital para que le revisaran un lunar que tenía muy mal aspecto.

Ahora bien, en su primera visita a urgencias, los médicos le aseguraron que "no había nada de lo que preocuparse", pero Nicholas no se quedó tranquilo, y tal y cómo revela en The Courier Mail, acudió a dos médicos diferentes en 11 días tras notar que el lunar seguía creciendo. Ninguno le hizo prueba alguna: "vi a dos médicos de cabecera... e incluso después de que se duplicara en tamaño me dijeron que todo estaba bien".

Finalmente, acudió a un dermatólogo y se le hizo una biopsia, en la cual se detectó un melanoma nodular que se había extendido hasta los ganglios linfáticos: "recuerdo que miré a mi pareja y le dije: 'Me voy a morir, esto me va a matar'. Fuimos a mi casa y nos quedamos mirando la pared en blanco y llorando".

Pese a la gravedad del diagnóstico, y tras haberle dado seis meses de vida (tenía cáncer en otras partes del cuerpo, por lo que se sometió a una disección bilateral del cuello para extirpar los ganglios linfáticos de la zona), ha decidido seguir viviendo, y gracias a sus amigos, pasar el tiempo que le queda como puede, disfrutando y viajando.