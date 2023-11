Neymar Jr. responde a las noticias sobre su último 'fiestón' en Brasil

Neymar Jr. es conocido por sus increíbles actuaciones dentro del campo, pero su actividad fuera del mismo también ocupa titulares Durante toda su carrera, las fiestas del brasileño han dado mucho que hablar

Neymar Jr. es conocido por sus increíbles actuaciones dentro del campo, pero su actividad fuera del mismo también ocupa titulares. Durante toda su carrera, las fiestas del brasileño han dado mucho que hablar. De hecho, su último 'fiestón' se ha celebrado, supuestamente, este domingo 26 de noviembre.

Así lo relata la periodista Fábia Oliveira, que apunta a que el evento tuvo lugar en la mansión de Mangaritiba que tiene el jugador. Aunque en la fiesta había varias mujeres, parece ser que el futbolista se habría fijado particularmente en la actriz Nathália Morais.

Además, según la citada reportera, el interés habría aumentado después de que ella no le hiciera mucho caso, llegando a decirle "jod**, me rindo contigo, me estás dejando en ridículo".

Sin embargo, el delantero no ha perdido un segundo en desmentir la información con un comentario en la publicación de Instagram: "Paren de inventar historias". Por otro lado, la intérprete no se ha referido a la información, ni confirmándola ni desmintiéndola.

Actualmente, Neymar Jr. se encuentra en medio de su recuperación de una grave lesión de rodilla. El futbolista se rompió los ligamentos cruzados durante un encuentro con la Selección Brasileña durante el pasado mes de octubre, y se perderá lo que resta de temporada.