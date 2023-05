Nathy Peluso deja en schock a la audiencia con el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes, en 'La Resistencia'

La argentina ha recordado su primera visita al programa presentado por David Broncano "Es muy divertido ver como vengo cada año, parezco una persona completamente distinta"

Como bien sabréis ya algunos de vosotros, recientemente hemos podido ver a Nathy Peluso en 'La Resistencia' con motivo de la promoción del Spotify Equal Fest, que se celebrará el próximo 22 de septiembre en el WiZink Center de Madrid. La cantante, además, no tuvo problema alguno en mostrar un importante cambio con respecto a otras de sus visitas al programa presentado por David Broncano. Ahora bien, la artista no ha dudado tampoco en contestar a las ya preguntas típicas del espacio de Movistar+.

Por supuesto, nos referimos a las preguntas sobre el estado de su cuenta bancaría y la cifra de relaciones sexuales que ha tenido recientemente, algo que se les suele preguntar a todos los invitados al programa.

"Cuando te he visto entrar he pensado que habías vuelto a acertar con el outfit, mezcla un poco de todo", afirmó Broncano al ver entrar a la cantante argentina. En relación a eso, Peluso admitió que suele ir de distintas formas y recordó su primer paso por 'La Resistencia' en 2018: "Es muy divertido ver como vengo cada año, parezco una persona completamente distinta. Pero la primera fue espectacular".

De hecho, la artista no dudó en hablar sobre las sensaciones que le generó la primera vez que visitó el plató de 'La Resistencia'. "Salí de mi casa y no sabía a donde venía, tampoco me importaba. Me encontré con una entrevista completamente random y no entendía nada, pero luego me apasioné", confesó Nathy Peluso.

En 2018, @NathyPeluso dijo aquí lo de "La gorda está triunfando", un mensaje para todos aquellos que decían que no tendría futuro.



Cinco años más tarde, te tienes que seguir riendo de aquello. pic.twitter.com/NJW885XpZU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 11 de mayo de 2023

Ahora sí, toca hablar del momento en el que Broncano le pidió a su invitada que actualizará algunos datos, esos que suele preguntar a todos sus entrevistados. Exacto, las clásicas del programa, es decir, las del dinero en el banco y el número de relaciones sexuales del último mes. Sobre la primera de estas, la cantante afirmó lo siguiente: "Voy a dar un dato que no tendría por qué decirlo: Me he comprado una casa. Pero no voy a decir en qué zona, ni siquiera en qué continente".

🏠 Se podría que @NathyPeluso ahora sí que es una ciudadana del MUNDO pic.twitter.com/cjs1bfod1U — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 11 de mayo de 2023

Sobre la cifra de relaciones sexuales, Nathy Peluso dijo que se encontraba satisfecha con el número de estas, aunque no le habría importado que la cifra fuese algo mayor. "Más de las que pensaba, pero menos de las que me gustaría", manifestó la cantante de 'Puro veneno'.