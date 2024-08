“Quiero hacer algo público”... la declaración de Natalia Almarcha tras su ruptura con Risto Mejide

Recientemente, Natalia Almarcha y Risto Mejide vivieron una nueva ruptura, pero en esta ocasión la separación parece ser definitiva. Y es que, la joven fue vista teniendo una cita con José Sánchez, quien es conocido por haber participado en ‘La isla de las tentaciones’. Esta información, que fue desvelada por la periodista Laura Fa, no le sentó nada bien a Risto, quien contestó rápidamente.

“Es una indocumentada que, cuando no tiene noticias, se inventa la vida privada de los demás. Algún día se hará justicia con esta ‘periodista’, os lo aseguro”, afirmaba Mejide, cargando contra Fa y acusándola de compartir información incorrecta.

Sin embargo, Fa fue contundente respondiéndole lo siguiente: “Tenía una info y se ha picado el protagonista de relleno, o sea, Risto Mejide. Tengo muchos mensajes que me enviáis los stories de él. Me tiene bloqueada y no puedo verlo (...) ¿Qué os parece? ¿Tengo que preocuparme por la frase que me dedica de ‘algún día se hará justicia con esta periodista’? Yo creo que no. Somos libres de opinar.”

Dicho esto, la otra protagonista de lo sucedido, Natalia Almarcha se unió de manera inesperada a la conversación. “Quiero hacer algo público que nunca me atrevería a decirte por privado, Laura. Siempre he sido muy cobarde para hablar con periodistas de la prensa rosa”, comenzaba el comunicado. Acto seguido, se posicionaba junto a la periodista: “Laura, no te conozco e, incluso, te confieso que he pasado bastante tiempo sin entender por qué sacabas tanta información sobre mí. Y es ahora cuando entiendo que es tu trabajo, que tú solo informas de lo que recibes de gente muy allegada a esa persona”.

Finalmente, concluyó su discurso en Instagram con la siguiente afirmación: “He estado viendo de nuevo todos tus vídeos dirigidos a mí en este tiempo y, la verdad, es ahora cuando noto que en muchos me proteges y me intentas abrir los ojos. Me parece muy bonito que nos ayudemos de mujer a mujer. Gracias”.