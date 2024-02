Nadie da crédito a lo que hace este soltero en 'First Dates': la soltera no sabe dónde meterse

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Sergio llegaba al restaurante diciendo que se consideraba una persona de éxito, ya que tiene una familia que le quiere, buenos amigos, un buen trabajo y una buena vida social. Amparo, por su parte, busca a alguien simpático, honesto y que tenga chispa para la vida.

Toda la cita transcurría con normalidad aunque a Amparo no le gustó nada que Sergio todavía viviera con sus padres. Pero al final de la cita ocurría algo que dejaba a todo el restaurante boquiabierto y es que Sergio hizo una demostración de cómo se baila el 'palomo marchentero'. Amparo no sabía dónde meterse y se santiguó.

Al final de la cita Sergio quiso tener una segunda cita, pero Amparo no lo tenía tan claro, ya que no había sentido ese 'feeling'.