Nacho Vidal cancela el comportamiento de los jóvenes: "Estaban aprendiendo, desgraciadamente, lo que es el sexo con pornografía"

Jordi Évole ha entrevistado al actor Nacho Vidal tras una dura depresión y han repasado la carrera del actor "Me venían los niños jóvenes y me decían 'hostia yo le hago a mi novia todo lo que le haces tú a las actrices porno'"

'Lo de 'Evole' ha cerrado la temporada con una entrevista que no ha dejado a nadie indiferente. Jordi se ha acercado a una clínica de desintoxicación para entrevistar a Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal, una de las grandes figuras de la pornografía. Tras sufrir una grave depresión Nacho ha hablado sobre su trabajo y cómo ha influido en su vida.

Un episodio depresivo que se empezó a construir en su pasado: “Con 22 años empecé a pincharme testosterona para tener ese nivel muy elevado, por lo que estaba encendido, por lo que yo estaba cachondo todo el tiempo”. Y esa testosterona ha tenido "mucho que ver" en su estado de salud actual.

El actor se encontraba sumido en una nube de oscuridad: “Yo los sábados por la noche me quedaba en casa. Mi sábado era comprarme un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba ocho, diez o doce horas. Sólo... cuando empiezas a madurar es cuando sabes pedir ayuda”, le ha contado a Évole.

Nacho Vidal, ha dado un giro a su vida y ha asegurado que no puede continuar con la vida que llevaba: “No me merezco ese final. He vivido demasiado como para terminar sólo, en la oscuridad. Me merezco estar acompañado, con mucha luz”.

Nacho Vidal preocupado con el aprendizaje de los jóvenes a través de la industria pornográfica

Durante la entrevista Jordi Évole ha abordado la incógnita que rodea a la pornografía: ¿Qué pasa cuando la ficción se convierte en realidad?

Vidal ha aprovechado para visibilizar que el contenido que se filma en el porno responde a prácticas para el cine, pero no es el sexo de la vida real. El actor no era consciente de la repercusión que podía tener este contenido hasta que un día se le acercó un grupo de chavales:

"Me venían los niños jóvenes y me decían 'hostia yo le hago a mi novia todo lo que le haces tú a las actrices porno'", un comentario que preocupó al actor: "cuidado, que esto no es el sexo". A raíz de ahí cambió la forma de hacer de Vidal "empecé a entender, desde mi poca conciencia que lo que estaba haciendo lo estaban viendo los chavales"

Nacho cambió la forma de trabajar: "Hubo un momento en que cogí conciencia y empecé a trabajar con preservativo, y a no coger del cuello, no cachear y todas esas parafernalias".

Unas palabras que las redes han agradecido mucho, ya que uno de los mayores actores de pornografía ha confirmado algo que ya sabíamos: los jóvenes utilizan el porno como manual del sexo.

Nacho Vidal confirma algo que ya sabiamos: los jóvenes (desde los 6 años) piensan q el porno es la realidad del sexo adoptando prácticas violentas y abusivas

Es necesaria una educación sexual real e integral q ponga el consentimiento y el placer mutuo en el centro#LoDeNachoVidal https://t.co/NargnwWo3y — «Vanessa» (@vanessacanoba) May 7, 2023